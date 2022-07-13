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Карельских IT-специалистов приглашают повысить квалификацию в МГУ

Новости. Общество
17:12, 18 Июля 2022
фото: © heducation.spbstu.ru

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Обучение по редкой специальности в сфере искусственного интеллекта прошли заместители федеральных министров и вице-президенты крупных компаний

 

Продолжается прием заявлений на обучение по магистерской программе «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании», которую разработали МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с АНО «Диалог».

Она дает возможность получить образование в главном российском вузе по самой современной специальности и рассчитана на выпускников бакалавриата и для специалистов-практиков, которые хотят повысить квалификацию.

Как отметил проректор по учебной работе Петрозаводского госуниверситета Константин Тарасов, новые образовательные программы в области цифровизации отраслей и искусственного интеллекта являются актуальными для выпускников ПетрГУ:

— Учитывая то, что цифра и искусственный интеллект все активнее входят в нашу повседневную жизнь и профессиональную деятельность, считаю, название программы МГУ актуальной. Уверен, что она будет востребована.

Аналогичных программ на российском образовательном рынке не существует. Студенты получат набор уникальных знаний и компетенций, а выпускники — возможность трудоустроиться на высокооплачиваемую должность. Обучение по программе уже прошли зампредседателя Правительства РФ Александр Новак, вице-президент ПАО «Роснефть» Оксана Тарасенко, замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Мария Елкина.

Программа полностью отвечает всем современным требованиям административного рынка труда, а также прогнозам в области развития государственного и муниципального управления. Прием заявлений продлится до 23:59 20 июля 2022 года.

В ПетрГУ в рамках приемной кампании 2022 года тоже производится набор на две новые магистерские программы, связанные с искусственными интеллектом, отметил Константин Тарасов.

Это — «Прикладной искусственный интеллект» (направление подготовки «Информатика и вычислительная техника») в Институте математики и информационных технологий. И — «Системы искусственного интеллекта. Управление данными» (направление подготовки «Информационные системы и технологии») в Физико-техническом институте.

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