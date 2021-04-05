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Карельских школьников приглашают сфотографировать природу и выиграть стажировку в Москве

Новости. Общество
16:59, 06 Апреля 2021
фото: Новости компании
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Федеральный творческо-благотворительный проект МТС "Поколение М" вновь стартует в Карелии.

В этом году конкурс посвятили тему экологии. Для участия требуется сделать фотографии карельской природы и отправить их на сайт проекта "Поколение М". Победитель получит возможность пройти стажировку в проекте "РУСС ПРЕСС ФОТО".

Кроме того, организаторы приготовили сюрприз для юных фотографов Приладожья. В рамках молодежного форума "Взлёт" (Сортавала) состоится мастер-класс известного сортавальского фотографа и блогера Андрея Дербина, на котором все участники смогут получить обратную связь по своем работам. Самых активных ждут памятные сувениры.

Регистрация на мастер-класс: mts-events-o-2017.timepad.ru/event/1608405/

О проекте "Поколение М"

"Поколение М" – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта – сайте pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу "Поколения М" входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и "Ералаш", студия "Непоседы" и другие.

Победители конкурсов "Поколение М" получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в "живые деньги" и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

Признание и значимость благотворительного проекта "Поколение М" подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом премии Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации", победителем премии Effie Russia в номинации "Positive change" и других.

Фото: МТС

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