Карельский эколог объяснил, зачем нужна интенсификация лесного хозяйства

По мнению известного карельского эколога Александра Марковского, это неизбежный путь для региона, в котором исчерпаны доступные лесные ресурсы.

Республика стоит на пороге интенсификации лесного хозяйства.

"До сих пор в нашей стране шла добыча древесины, – рассказал эколог в интервью "Столице на Онего". – Лесозаготовители выбирали лес с участка и переходили на другой, потому что запасов древесины в стране было много. Второй путь – это когда у тебя имеется уже освоенный лесной участок, и тебе нужно ускорить на нем выращивание древесины. Это можно сделать путем постоянного вмешательства в процесс естественного роста древесины, чтобы, как в огороде, убирать нецелевые породы и формировать целевое насаждение, а также излишнее количество деревьев, чтобы они не мешали расти остальным. Для этого нужно сажать лес, проводить в нем агроуход, чтобы посадки не зарастали травой и кустарником, осветлять эти посадки и прочищать".

Как отметил Марковский, восстановление леса после рубки или пожара естественным путем происходит в течение ста лет.

По словам Александра Марковского, интенсификация лесного хозяйства в уже преобразованных человеческой деятельностью лесах позволит перенести общую нагрузку на лес на освоенные территории и тем самым защитить от промышленного использования уникальную нетронутую тайгу.

Полное интервью читайте здесь.