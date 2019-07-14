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Новости. Общество
14:00, 14 Июля 2019
фото: Александр Марковский

Карельский эколог объяснил, зачем нужна интенсификация лесного хозяйства

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По мнению известного карельского эколога Александра Марковского, это неизбежный путь для региона, в котором исчерпаны доступные лесные ресурсы.

Республика стоит на пороге интенсификации лесного хозяйства. 

"До сих пор в нашей стране шла добыча древесины, – рассказал эколог в интервью "Столице на Онего". –  Лесозаготовители выбирали лес с участка и переходили на другой, потому что запасов древесины в стране было много. Второй путь – это когда у тебя имеется уже освоенный лесной участок, и тебе нужно ускорить на нем выращивание древесины. Это можно сделать путем постоянного вмешательства в процесс естественного роста древесины, чтобы, как в огороде, убирать нецелевые породы и формировать целевое насаждение, а также излишнее количество деревьев, чтобы они не мешали расти остальным. Для этого нужно сажать лес, проводить в нем агроуход, чтобы посадки не зарастали травой и кустарником, осветлять эти посадки и прочищать".

Как отметил Марковский, восстановление леса после рубки или пожара естественным путем происходит в течение ста лет. 

По словам Александра Марковского, интенсификация лесного хозяйства в уже преобразованных человеческой деятельностью лесах позволит перенести общую нагрузку на лес на освоенные территории и тем самым защитить от промышленного использования уникальную нетронутую тайгу.

Полное интервью читайте здесь. 

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