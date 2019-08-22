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Новости. Культура
11:21, 22 Августа 2019
фото: правительство Карелии

Карельский фестиваль Ruskeala Symphony представит Россию на международной конференции

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Международный музыкальный фестиваль под открытым небом Ruskeala Symphony вошел в число шести российских фестивалей, которые будут представлять Россию на Nordic Baltic Festival Platform Conference, сообщили в Минкультуры Карелии.

Ежегодная конференция пройдет в Лиепае (Латвия) 7-8 ноября этого года.

Цель NBFP – укрепление культурного сотрудничества в регионе путем увеличения числа, потенциала и значимости этих фестивалей. 

В конце февраля 2019 года Скандинавско-Балтийская Фестивальная Платформа впервые провела свою коммуникационную сессию с представителями российских фестивалей в Санкт-Петербурге в хоровом училище им. М.И.Глинки.

На этом мероприятии директор Карельской филармонии Ирина Устинова сделала презентацию Ruskeala Symphony. По итогам февральской сессии правление NBFP приняло решение о проведении Первого Конкурса Российских Фестивальных Проектов.

Организаторы Ruskeala Symphony подали заявку в NBFP на участие в данном конкурсе. И вот 16 августа пришло сообщение о том, что карельский проект вошел в число победителей.

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