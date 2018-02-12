Карельский форелевод получил очередные награды

Форелевод из Карелии Николай Федоренко завоевал награды на международной выставке "Продэкспо 2018" в Москве.

По решению конкурсной комиссии 25-ой международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо 2018"известный кондопожский форелевод Николай Федоренко награжден почетной медалью "За высокое качество" и памятным кубком "Лучшее предприятие – 2018".

Выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства проходила в выставочном центе в Москве. Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь) и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.