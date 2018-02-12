Карельский форелевод получил очередные награды

По теме
Загрузка...
Форелевод из Карелии Николай Федоренко завоевал награды на международной выставке "Продэкспо 2018" в Москве.
По решению конкурсной комиссии 25-ой международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо 2018"известный кондопожский форелевод Николай Федоренко награжден почетной медалью "За высокое качество" и памятным кубком "Лучшее предприятие – 2018".
Выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства проходила в выставочном центе в Москве. Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь) и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.
По теме
Выбор читателей
07.02.2018, 14:48
07.02.2018, 15:57
08.02.2018, 18:20
07.02.2018, 20:20
Аналитика
09.02.2018 14:37
Политкухня
На заседании Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия был распространён занятный документ.
06.02.2018 14:37
05.02.2018 10:35
05.02.2018 10:30
Чтиво
09.02.2018 13:12
Личное мнение
Душевные слова карельских чиновников не выдерживают проверки на искренность.
05.02.2018 09:01
02.02.2018 10:10
Медиа
11.02.2018 12:54
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии