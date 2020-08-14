890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Умерла Валентина Легкоступова – исполнительница песни "Ягода-малина" 6
14.08.2020 18:50
Уже завтра в Карелии откроется театрально-концертный сезон 2
14.08.2020 17:40
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске 10
14.08.2020 18:59
Буксир высотой в 9-этажный дом остановит движение на "Коле"
14.08.2020 18:20
Крупные школы в Карелии будут работать в две смены из-за коронавируса 3
14.08.2020 16:49

Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья

Новости. Общество
12:51, 15 Августа 2020
фото: © Из личного архива Олега Погодина
Загрузка...

Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин рассказал о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.

Он с детства хотел стать гинекологом, как папа. Но начав карьеру врача, не стал греться в лучах славы признанного профессионала-отца. Он всегда был готов стоять часами у операционного стола и даже дома оттачивает свое мастерство на специальном тренажере. В 36 лет он стал заведующим отделения, где сегодня делают то, что еще вчера считалось в карельской гинекологии фантастикой. Но останавливаться на достигнутом доктор не намерен.

В нашей рубрике "Здравствуйте, доктор", рассказывающей о врачах Карелии, – заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин.

"Много проблем, связанных с наступлением беременности. И мы делаем разные операции, чтобы дама в результате смогла осуществить свою мечту о материнстве. Это и гистероскопии (патологии внутри матки), лапароскопии (удаление миоматозных узлов) и т.д. Наша цель скорректировать все таким образом, чтобы женщина смогла затем самостоятельно или с помощью репродуктивных технологий получить свою беременность... Другой пласт связан с проблемами женского здоровья в целом. Это и кровотечения, которые приводят к снижению гемоглобина, ухудшению качества жизни. Это проблема с недержанием мочи, выпадением и опущением женских половых органов. Вы не представляете, какой масштаб на сегодняшний день имеют эти проблемы. Мы могли бы заниматься сейчас только этим. Огромное количество женщин нуждается в нашей помощи", – поделился в интервью доктор.

Подробнее читайте в нашем материале "Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»