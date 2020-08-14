Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья

Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин рассказал о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.

Он с детства хотел стать гинекологом, как папа. Но начав карьеру врача, не стал греться в лучах славы признанного профессионала-отца. Он всегда был готов стоять часами у операционного стола и даже дома оттачивает свое мастерство на специальном тренажере. В 36 лет он стал заведующим отделения, где сегодня делают то, что еще вчера считалось в карельской гинекологии фантастикой. Но останавливаться на достигнутом доктор не намерен.

В нашей рубрике "Здравствуйте, доктор", рассказывающей о врачах Карелии, – заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин.

"Много проблем, связанных с наступлением беременности. И мы делаем разные операции, чтобы дама в результате смогла осуществить свою мечту о материнстве. Это и гистероскопии (патологии внутри матки), лапароскопии (удаление миоматозных узлов) и т.д. Наша цель скорректировать все таким образом, чтобы женщина смогла затем самостоятельно или с помощью репродуктивных технологий получить свою беременность... Другой пласт связан с проблемами женского здоровья в целом. Это и кровотечения, которые приводят к снижению гемоглобина, ухудшению качества жизни. Это проблема с недержанием мочи, выпадением и опущением женских половых органов. Вы не представляете, какой масштаб на сегодняшний день имеют эти проблемы. Мы могли бы заниматься сейчас только этим. Огромное количество женщин нуждается в нашей помощи", – поделился в интервью доктор.

Подробнее читайте в нашем материале "Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль".