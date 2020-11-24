Карельский город Лахденпохья попал в топ банного туризма России – детокс и релакс

Город Лахденпохья – в топ 8 самых популярных банных направлений у туристов на Новый год.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил топ 8 самых популярных банных направлений у туристов 2020.

Красная Поляна, Ялта, Суздаль, Банное, Шерегеш, Лахденпохья, Кисловодск, Краснодар. Чаще всего туристы при бронировании жилья на Новый год запрашивают наличие бани и сауны, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Во многих городах России баня и сауна - это самая популярная услуга и они встречаются в каждом небольшом отеле. Детокс и релакс сейчас пользуются большой популярностью.

Список составлен на основании 4140 броней, созданных на новогодние даты.

Восемь популярных банных направлений:

Красная Поляна 29%

Ялта 14%

Суздаль 11%

Банное 9%

Шерегеш 8,5%

Лахденпохья 8%

Кисловодск 8%

Краснодар 6%

Вместе с баней запрашивают кедровую бочку, целебные парения, ароматерапию, травяные чаи, обертывание, массаж, скрабирование, мангал и бассейн.