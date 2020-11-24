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Карельский город Лахденпохья попал в топ банного туризма России – детокс и релакс

Новости. Общество
09:33, 25 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/Zorro 999
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Город Лахденпохья – в топ 8 самых популярных банных направлений у туристов на Новый год.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил топ 8 самых популярных банных направлений у туристов 2020.

Красная Поляна, Ялта, Суздаль, Банное, Шерегеш, Лахденпохья, Кисловодск, Краснодар. Чаще всего туристы при бронировании жилья на Новый год запрашивают наличие бани и сауны, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Во многих городах России баня и сауна - это самая популярная услуга и они встречаются в каждом небольшом отеле. Детокс и релакс сейчас пользуются большой популярностью.

Список составлен на основании 4140 броней, созданных на новогодние даты.

Восемь популярных банных направлений:
Красная Поляна 29%
Ялта 14%
Суздаль 11%
Банное 9%
Шерегеш 8,5%
Лахденпохья 8%
Кисловодск 8%
Краснодар 6%

Вместе с баней запрашивают кедровую бочку, целебные парения, ароматерапию, травяные чаи, обертывание, массаж, скрабирование, мангал и бассейн.

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