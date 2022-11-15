Карельский маршрут может получить премию «Сделано в России»

Есть еще несколько часов, чтобы поддержать номинанта.

Одним из претендентов на премию портала «Сноб» «Сделано в России» стала компания Клуб путешествий «Лес и Ветер» из Санкт-Петербурга, которая занимается организациями авторских туров по Карелии.

Открытое голосование в номинации «Путешествия. «По России с любовью»» продлится до конца дня 25 ноября, и вас еще есть время, чтобы отдать свой голос. Сделать это можно по ссылке https://snob.ru/made-in-russia/2022/nomination-puteshestviya/.



«Лес и Ветер» предлагает туры, которые нельзя найти через обычные турагентства. Маршруты всегда пролегают по карельским деревням и живописным местам. Среди них можно найти пятидневный тур по вепским деревням и семидневное путешествия к берегам Белого моря.



В самой премии «Сделано в России» 14 номинаций. Они учитывают достижения россиян в разных сферах деятельности. Стать участником можно почти в любой отрасли в любом регионе страны. В списке есть все: от авторского кино и шитья собственной одежды до изобретений и туристических стартапов.



Премия «Сделано в России» доказывает и показывает все разнообразие всех предпринимательских и творческих идей в нашей стране. Редакция, участники клуба и читатели «Сноба» в 11-й раз выбирают лучшие проекты, придуманные и реализованные нашими согражданами. Проект знакомит аудиторию с российскими идеями и проектами, бизнесменами, культурными и общественными деятелями, которые видят в новых условиях возможность для развития.

Источник: https://lesiveter.ru/