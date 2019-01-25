Карельский митрополит РПЦ встретился с главой Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии

Визит митрополита Константина в Финляндию прошел на фоне конфликта Московского патриархата с Константинопольским.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин побывал с трехдневным визитом в Финляндии, где встретился с главой Евангелическо-Лютеранской церкви соседней страны, архиепископом Тапио Луома. Как пояснили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, эта поездка состоялась в рамках поддержки добрососедских отношений между приграничными епархиями. При этом о поддержке в ходе визита "добрососедских отношений" с епархиями Финляндской православной церкви, которая относится к Константинопольскому патриархату, ничего не сообщается.

Митрополит Константин провел встречу лишь с благочинным православных приходов в Финляндии Виктором Лютиком, который является представителем Московского патриархата. Однако большинство православных верующих в Финляндии относится к автономной Финляндской православной церкви, не связанной с РПЦ.

Напомним, в середине октября Священный синод РПЦ объявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его намерений предоставить автокефалию православной церкви на Украине. После этого заявления ни один из священников Московского патриархата не принял участие в торжествах по случаю 100-летия Финляндской православной церкви, которые состоялись в конце ноября в Новом Валааме.