Карельский музыкант Саша Мишкин даст в Петрозаводске концерт под открытым небом

В эту субботу в карельской столице состоится концерт музыканта Саши Мишкина, вход свободный.

Информация о концерте опубликована в паблике клуба "Культура" в "ВКонтакте".

"В эту субботу, 21 июля, "Культура" приглашает всех на живой концерт под открытым небом. В 20:00 в патио исполнит свои лучшие песни карельский музыкант Саша Мишкин. За последние шесть лет на счету у Саши более двадцати релизов, вышедших небольшими тиражами на кассетах, дисках и виниле в Европе, США, Австралии и России. Сегодня музыкант ставит свой собственный эксперимент — создание простой синтезаторной поп-музыки, основанной на песнях-размышлениях. Рекомендуем к прослушиванию! Вход свободный", - сказано в анонсе мероприятия.