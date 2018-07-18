Карельский музыкант Саша Мишкин даст в Петрозаводске концерт под открытым небом

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В эту субботу в карельской столице состоится концерт музыканта Саши Мишкина, вход свободный.
Информация о концерте опубликована в паблике клуба "Культура" в "ВКонтакте".
"В эту субботу, 21 июля, "Культура" приглашает всех на живой концерт под открытым небом. В 20:00 в патио исполнит свои лучшие песни карельский музыкант Саша Мишкин. За последние шесть лет на счету у Саши более двадцати релизов, вышедших небольшими тиражами на кассетах, дисках и виниле в Европе, США, Австралии и России. Сегодня музыкант ставит свой собственный эксперимент — создание простой синтезаторной поп-музыки, основанной на песнях-размышлениях. Рекомендуем к прослушиванию! Вход свободный", - сказано в анонсе мероприятия.
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