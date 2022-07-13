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Карельский охотник рассказал, чего на самом деле надо бояться при встрече с медведем

Новости. Общество
16:46, 22 Июля 2022
фото: © oir.mobi

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Медведь представляет для человека опасность только в нескольких случаях.

Начинается время сбора ягод в лесах Карелии. Часто люди обеспокоены тем, что не знают, как себя вести при встрече с медведем. Информации много, но что из этого правда — не всегда понятно. Появилось много мифов, которые дезориентируют и пугают людей, поэтому Центр управления регионом Республики Карелии поговорил с опытным охотником из вепсского села Шелтозеро. Сергей Гусев помог развенчать многие мифы о встрече с медведем.

В первую очередь, Сергей Гусев сказал о том, что медведи просто так на людей не нападают. Многие думают, что если вести себя в лесу тихо, то медведь не услышит и не подойдет к человеку. Он действительно не подойдет, но, наоборот, именно потому, что медведь услышит вас или почувствует запах.

«Он вас почует и просто убежит. В лесу можно петь, нужно громко разговаривать или насвистывать. Он услышит уже издалека и не станет подходить», — рассказал Сергей Гусев.

Медведь представляет для человека опасность в нескольких случаях. Например, если он болен или ранен. Также медведь агрессивен, когда защищает свою добычу.

«Еще, конечно, надо опасаться медведицу с медвежатами. Это самое опасное. Бывает, что медвежата не совсем рядом с медведицей, а на каком-то расстоянии. Они же любопытные, как обычные малыши, поэтому могут просто к вам подойти или подбежать, а медведица же этого не понимает, она старается защититься», — отметил охотник.

У каждого своя реакция на опасность. Заметив медведя в лесу, у человека сразу возникает вопрос — бежать или нет? Есть точная рекомендация, которой нужно придерживаться.

«Нужно осторожно отойти или, если есть какие-то предметы в руках, постучать. Но ни в коем случае не бежать. Потому что медведь всегда догонит. Скорость 40-50 км в час — человек ведь так не сможет», — объяснил Сергей Гусев.

Если медведь застал вас врасплох, не нужно паниковать. В интернете есть мифы о том, что нужно притвориться мертвым или залезть на ближайшее дерево. Сергей Гусев рассказал, что только один из этих методов может сработать в вашу пользу.

«Медвежата тоже лазают по деревьям. Но медвежата не полезут, и взрослый упитанный медведь, в принципе, не нападет и не полезет. Поэтому можно залезть на дерево. Но я бы не сказал, что надо притворяться мертвым. Не каждый человек выдержит, когда к тебе близко подходит медведь. Это может быть опасно. Я не советую применять этот способ», — пояснил Сергей Гусев.

Если быть внимательным, в лесу можно увидеть следы, которые оставляет после себя медведь. Это не только следы на почве, но и другие признаки.

«Медведь придерживается кормового участка. Летом он там, где травы, осенью — где ягодники. Сейчас медведь питается травой, поэтому можно увидеть большие тропы, которые он оставляет. На вырубках признаки медведя — это разрушенные пни. Также он оставляет после себя большие кучи экскрементов. Поздней осенью — рябина заломлена», — рассказал охотник.

Будьте осторожны в лесу! Нужно помнить о том, что не все рекомендации о поведении с медведем — правда. В большинстве случаев медведь не нападает, и человек даже не поймет, что он был рядом.

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