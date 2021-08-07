«Карельский окатыш» запустил уникальную систему разогрева мазута и намерен сэкономить миллионы

На предприятии «Карельский окатыш» запущена в работу система разогрева мазута при помощи термального масла.

«Карельский окатыш» намерен экономить порядка 100 млн рублей в год после внедрения новой системы разогрева мазута. Об этом сообщает сетевое издание «64 параллель онлайн».

В работе котельной и на фабрике в качестве основного топлива применяют мазут. Перед подачей на горелки обжига и котлов мазут необходимо разогреть до температуры 110 градусов. Для этого на комбинате до последнего времени использовали энергию пара из котельной, который считается достаточно дорогим.

«Мы приняли решение применить новую технологию разогрева мазута при помощи энергии термального масла, разогреваемого индукционными нагревателями. Она позволит экономить пять тысяч тонн мазута в год — это почти 100 миллионов рублей. Дополнительно снизится расход воды на 105 тысяч кубов в год, эффект — около 2,5 миллионов рублей, — рассказал главный энергетик „Карельского окатыша“ Алексей Попов. — Кроме того, повысится безопасность, поскольку система дает возможность разогревать и полностью сливать нефтяную продукцию, не обводнив ее».

По информации издания, в России такие системы только появляются. Пионер среди предприятий «Северстали» — «Карельский окатыш». В 2019-м специалисты комбината разработали проект, в прошлом году начали его реализацию. В этом году завершили монтаж оборудования и настройку технологического процесса, сейчас систему запустили в работу.

Технологический процесс разогрева и слива мазута полностью автоматизирован, за всей работой следит один человек.

Устройство нагревающего теплоносителя состоит из нескольких индукционных нагревателей с замкнутым циклом. Для циркуляции термального масла использованы насосы, выдерживающие высокие температуры. Установка имеет высококачественную тепловую изоляцию.

Для обеспечения работы системы построили трансформаторную подстанцию, провели отдельные кабельные линии.

Стоимость инвестиционного проекта составила 92 миллиона рублей. Предполагается, что он окупит себя менее чем за год.

Ранее сообщалось, что «Карельский окатыш» получил статус резидента Арктической зоны России.