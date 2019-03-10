Карельский политолог рассказал о "проектном подходе"

В феврале-марте 2016 года в Карелии шли интенсивные дебаты о внедрении так называемого "проектного подхода" в государственном и политико-административном управлении. Под эгидой общественного представителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) в регионе проходили многоформатные дискуссии и круглые столы.

Три года назад считалось, что региональные чиновники должны полюбить проектный подход. Они будут обязаны овладеть таинством проектного управления и скорее-скорее применять его в своей деятельности.

На заседании республиканского правительства, состоявшемся 2 июня 2016 года, рассматривался вопрос о "широкомасштабном внедрении проектного управления в органах исполнительной власти всех уровней". Именно тогда прозвучало утверждение, в соответствии с которым проекты плана мероприятий ("дорожной карты"), персонального состава проектных офисов, комитетов и штабов будут "утверждены главой республики к концу недели". Однако прошла неделя, затем месяц, но никаких указов, постановлений и распоряжений подписано не было. Тогдашний губернатор Александр Худилайнен идею проектного управления стал спускать на тормозах.

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