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Карельской семге помогут покинуть Россию и уплыть в Финляндию

Новости. Общество
08:20, 03 Февраля 2021
фото: pixabay
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Семга, обитающая в Ладожском озере на территории Карелии, получит возможность уходить по реке через границу в Финляндию.

Это произойдет благодаря международному проекту "Развитие территории вдоль реки Хийтола для местных жителей и туристов".

Детали проекта раскрыло министерство экономического развития республики.

Основные мероприятия проекта будут реализованы на территории Южной Карелии (Финляндия), в Ленинградской области и Лахденпохском районе Карелии. 

В Финляндии планируется демонтировать старую плотину в Кангаскоски, тем самым восстановив естественные свободные пути для ладожской сёмги вверх по реке на финскую территорию.

Также предполагается создание инфраструктуры для посещения здания бывшей гидроэлектростанции туристами.

На территории Лахденпохского района планируется создание и благоустройство трёх кемпинговых зон с организованными местами отдыха и установка информационных щитов и указателей. Кроме того, будет разработан новый трансграничный маршрут Южная Финляндия – Лахденпохский район – Ленинградская область, организованы промо-туры для СМИ и туроператоров, мероприятия по взаимодействию туристического бизнеса по обе стороны границы.

Эта работа запланирована в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия" на  2014-2020 годы.

"Цель проекта: развитие новых привлекательных туристических направлений в районе реки Хийтоланйоки и её окрестностях", - пояснили в Минэкономразвития Карелии.

В 2019 году о похожем проекте рассказала финскому изданию Yle координатор Фонда зон отдыха Южной Карелии Ханна Олликайнен.

По ее словам, планировалось снести три плотины на реке Хиитоланйоки в финской Южной Карелии, стоящие на пути нереста лосося.

"Здесь будет три свободных порога, которые уже сами по себе станут достопримечательностью. Ну и, конечно, это сделает возможным рыбалку для местных и для туристов. А ладожский лосось сможет подняться выше по реке, и это уникально в масштабе всей страны", -  сообщила Олликайнен.

По словам руководителя проектов Всемирного фонда дикой природы Сампса Вилхунена, "находящийся под угрозой вымирания" ладожский лосось вернется в число финских видов рыб.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Seven Gates
2021-02-03 09:18:26
Хорошая новость. Финны - молодцы. Благодаря соседству у нас и дороги нормальные в западном направлении есть, и экологические программы реализуются.
Штази
2021-02-03 08:52:58
Вот радость-то какая! Однако, губа не дура у соседей наших.
нетюлень
2021-02-03 10:19:58
Штази, выбитый напрочь в 90-е лесной северный олень если сможет восстановиться у нас, то только благодаря переходам с финской стороны. А мы, в свою очередь, иногда отдариваемся медведями. И вот теперь лососем.
театральный критик
2021-02-03 08:38:28
Местечковой либерде тоже надо помочь уплыть
David
2021-02-03 09:25:49
театральный критик, Люди массово покидают страну. Остаются бесполезные люмпены вроде тебя :)
Бородатый
2021-02-03 09:03:15
театральный критик, для того, чтобы карельская сёмга могла покинуть Россию, требуется снести три плотины на реке Хиитоланйоки в финской Южной Карелии, стоящие на пути нереста лосося. Для миграции либерды тоже требуется что-то снести на той стороне. :)
Off
2021-02-03 09:15:03
Бородатый, Финны строят специальные рыбопроводы на плотинах и она ( рыба) спокойно добирается до мест нереста . А "либерда" , со служебными паспортами долетает , до любой точки мира . Зарплата депутат ГД позволяет....
Off
2021-02-03 08:52:03
театральный критик, социопат . Да они и в Думе неплохо себя чувствуют . Плавают на своих яхтах ..а ты неудачник -обиженка . :)
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