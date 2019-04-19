Карельскую организацию оштрафовали за нарушение порядка приема на работу

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Компания при приеме на работу экс-чиновника не уведомила об этом бывшего работодателя, сообщили в прокуратуре Карелии.
Коммерческая организация в Петрозаводске, в которую трудоустроился бывший государственный служащий, не уведомила в течение 10 дней представителя работодателя по последнему месту его службы в Кондопожского районе о заключении трудового договора.
Организация была оштрафована на 50 тысяч рублей.
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