Карты Сбербанка теперь можно пополнить с карт других банков

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В "Сбербанк онлайн" появилась функция перевода денег с карт других банков, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Теперь клиенты могут мгновенно переводить деньги с любых дебетовых карт российских банков на карты Сбербанка в мобильном приложении "Сбербанк онлайн", – говорится в сообщении.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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