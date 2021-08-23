Кашпировский проиграл новый суд с Первым каналом из-за коллажа с котом

Суд отклонил иск Кашпировского к Первому каналу и программе «Вечерний Ургант» из-за коллажа с котом.

Останкинский суд Москвы отклонил ещё один иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу и телепередаче «Вечерний Ургант», связанный с его изображением в качестве человека-кота, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.

Первый подобный иск был отклонен судом ещё осенью 2018 года. Коллаж с изображением Кашпировского был использован в юмористическом шоу «Вечерний Ургант» в сюжете о «коте-экстрасенсе» из Благовещенска.

Изначально был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, затем юрист Кашпировского обосновал его требования нарушением права на изображение. Тогда защита заявителя утверждала, что он не давал каналу разрешение на использование своей фотографии в данной передаче.

В этот раз истец решил сконцентрироваться на охране собственного изображения в контексте частной жизни. В заявлении Кашпировский просил удалить фото и запретить СМИ его дальнейшее распространение. Моральный вред он оценил в 500 тысяч рублей, 80 тысяч также были затребованы в качестве компенсации понесенных судебных расходов.

«Судом 24 августа было отказано в удовлетворении иска», — рассказал собеседник агентства.

Кашпировский стал широко известен в Советском Союзе благодаря телевидению, на котором он вел передачу «Сеансы здоровья». Во время нескольких телемостов он внушал пациентам во время хирургических операций, что они не испытывают боли.

Однако уже тогда многие ученые и врачи считали, что сеансы психотерапевта вредят здоровью людей, особенно со слабой психикой. Сейчас его методы профессиональным сообществом признаны ненаучными.