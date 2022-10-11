Кассационный суд оставил в силе приговор двум гражданкам Узбекистана, обманувшим 14 пенсионеров Карелии

Третий кассационный суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор Петрозаводского суда двум гражданкам Узбекистана, оставивших без денег 14 пенсионеров в столице Карелии.

Третий кассационный суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор судьи Натальи Федичевой, которая за телефонное мошенничество в отношении 14 пенсионеров Петрозаводска приговорила двоих гражданок Узбекистана к 7 и 4,5 годам колонии общего режима. Об этом «Столице на Онего» рассказал петрозаводский адвокат одной из осужденных Владимир Козодаев, сообщивший, что обе осужденные женщины продолжают отбывать наказание в исправительной колонии №1 в Вологде.

Как ранее мы сообщали, осенью 2018 года в полицию Петрозаводска стали обращаться пенсионеры с заявлениями о хищении денег с банковских счетов. Они рассказали, что на их домашние телефоны звонили незнакомые женщины, представлявшиеся сотрудницами Службы пенсионного обеспечения. Мошенницы говорили, что бабушкам и дедушкам в рамках Пенсионной реформы выплачиваются солидные денежные компенсации и получить их можно только через банкомат.

Злоумышленницы сообщали пенсионерам, какие операции необходимо совершить с помощью терминала, а после того, как потерпевшие направляли свои им сбережения, телефонная связь с ними прерывалась. По словам потерпевших, они потеряли от 15 до 100 тысяч рублей. При этом одну из доверчивых бабушек не спасло даже то, что ее сын работал в прокуратуре.

Карельские оперативники смогли установить, что все переговоры совершались из Москвы, после чего выехали туда и задержали гражданок Узбекистана - Лолу и Тамару.

Тамару, признавшую свою вину и заключившую досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, судья Наталья Федичева приговорила к 4,5 года колонии общего режима. Ее подельница получила 7 лет лишения свободы.

Вот только вернут ли они когда-нибудь потерпевшим деньги - большой вопрос.