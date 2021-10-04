Катер с ребенком получил пробоину и терпел бедствие в Карелии

Катер, в котором находились двое взрослых и маленький ребенок, получил пробоину в Онежском озере.

Днем третьего октября, в воскресенье, на пульт спасателей поступило сообщение с сигналом о помощи. Обратившийся заявил, что их катер, в котором находятся двое взрослых и один ребенок, получил пробоину около острова Монак в Онежском озере. Люди в катере заявили, что терпят бедствие. Об этом информирует издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на источник, близкий к МЧС по РК.

Сообщается, что на помощь людям в катере пришли рыбаки. Они взяли их на буксир и притянули в Пиньгубу на берег возле местного дачного кооператива. Там пострадавших осмотрели врачи. Никто в медицинской помощи не нуждался.

В МЧС «Столице на Онего» сообщили, что на место происшествия выдвигались сотрудники пожарной части № 75 из Соломенного. Пострадавших осматривали медики Спецчасти.