Каток на набережной Онего находится на волосок от смерти

Каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса в Петрозаводске собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил, что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть и затем снести.

По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы, - закрыть.

Директор ДЮСШ-6 Тамара Трубановская подтвердила, что "проблема такая есть".

"Здание, принадлежащее ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а, к 1 апреля собираются закрыть, - сказала Тамара Трубановская. - Оно прошло экспертизу, которая сделала выводы, что заниматься там нельзя".

Подробности- в материале "Столицы на Онего"