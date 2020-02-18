890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стены "генеральского" дома в Петрозаводске начали ломать (ФОТО) 4
18.02.2020 15:39
Лужа 20-летней давности перекрыла жильцам дома в Петрозаводске вход в подъезд (ФОТО) 21
18.02.2020 09:50
В Финляндии наложен залоговый арест на имущество российского бизнесмена 2
18.02.2020 10:36
Автобус из Финляндии привезет в Петрозаводск "пассажира с признаками заболевания коронавирусом"
18.02.2020 12:06
Опубликовано расписание полетов из Петрозаводска в Финляндию
18.02.2020 11:40

Каток в центре Петрозаводска начал таять (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 19 Февраля 2020
фото: © Николай Смирнов/ "Столица на Онего"
Загрузка...

Каток на площади Кирова начал таять, несмотря на сообщения Минспорта Карелии о завершении сезона катания в конце марта.

Мобильный каток на площади Кирова был открыт в середине декабря. Его стоимость с ледовой площадкой, ледозаливочной машиной, станками для заточки коньков и подрезки льда вдоль бортов составила около 18 млн рублей.

Лед начал таять. По словам читателей "Столицы на Онего", на катке никто не катается. Уровень воды составляет несколько сантиметров.

"Мобильный каток позволит не зависеть от погодных условий: начать сезон в начале декабря и закончить в конце марта", – сообщалось ранее в Минспорте Карелии.

А в Центре спортивной подготовки отмечали, что "благодаря холодильной установке кататься можно при плюсовой температуре".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

18.02.2020 16:00
Обществоведение
"Мы должны с ними бороться" 31
Депутат Петросовета предложил выпустить "зубров пиара" против вечно недовольных граждан.
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 8
14.02.2020 17:15
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Февраль в Петрозаводске 2020
Новое
Сегодня 06:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»