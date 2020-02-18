Каток в центре Петрозаводска начал таять (ФОТО)

Каток на площади Кирова начал таять, несмотря на сообщения Минспорта Карелии о завершении сезона катания в конце марта.

Мобильный каток на площади Кирова был открыт в середине декабря. Его стоимость с ледовой площадкой, ледозаливочной машиной, станками для заточки коньков и подрезки льда вдоль бортов составила около 18 млн рублей.

Лед начал таять. По словам читателей "Столицы на Онего", на катке никто не катается. Уровень воды составляет несколько сантиметров.

"Мобильный каток позволит не зависеть от погодных условий: начать сезон в начале декабря и закончить в конце марта", – сообщалось ранее в Минспорте Карелии.

А в Центре спортивной подготовки отмечали, что "благодаря холодильной установке кататься можно при плюсовой температуре".