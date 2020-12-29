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Каждая 10 смерть в ДТП в Карелии произошла по вине водителя, выехавшего на "встречку"

Новости. Общество
17:20, 30 Декабря 2020
фото: © страница "ДТП Петрозаводска и Карелии Вконтакте"
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В этом году на дорогах Карелии водителями было допущено почти 3800 нарушений, связанных с выездом на полосу встречно движения, сообщили в ГИБДД республики.

Выполняя маневр обгона на участке дороги, где действующими правилами это запрещено, водитель подвергает опасности жизнь, как свою, так и других участников движения.

ДТП, которые произошли из-за нарушений правил обгона, характеризуются высокой тяжестью последствий. В этом году каждая 10 смерть в ДТП произошла по вине водителя, совершившего опасный маневр с выездом на встречную полосу.
По информации Госавтоинспекции, в республике проходит профилактическое мероприятие #КарелияБезДТП. Все праздничные дни дорожные полицейские обеспечивают безопасность на дороге, в том числе контролируют участки дорог, где обгон запрещен.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и разметки, не допускать опасных маневров перед приближающимся встречным транспортом.

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