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Каждое шестое ДТП в Карелии уносит по две жизни

Новости. Происшествия
11:42, 13 Ноября 2020
фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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Госавтоинспекция Карелии сообщила, что в дорожных происшествиях последних пяти лет погибли более 500 человек.

По статистике ГИБДД за последние пять лет на дорогах республики в результате ДТП погибли более 500 человек, в том числе 16 детей.

С начала 2020 года в дорожных происшествиях погибли 60 человек и 670 получили различные травмы. В этом году на дорогах погибли четыре ребенка - три пассажира и один пешеход. Еще 70 детей были травмированы.

Каждое шестое ДТП происходит с двумя и более погибшими людьми. 

Каждое десятое ДТП случается по вине нетрезвых водителей. Так, с начала года, управляя автотранспортом в нетрезвом состоянии, водители совершили 75 происшествий, в которых погибли 5 человек и почти 100 человек получили травмы различной степени тяжести.

В результате выполнения водителем опасного маневра обгона и выезда на полосу встречного движения произошло 21 ДТП, в которых были травмированы более 30 человек, для 6 участников движения травмы оказались смертельными.

Ранее сообщалось, что молодой водитель в Петрозаводске сбил женщину, которая перебегала дорогу в темноте

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Комментарии

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zanoza
2020-11-13 12:23:13
Сейчас машины подорожают, да и бензин тоже и вспомним об общественном транспорте, правда и он не безопасен.
кир
2020-11-13 12:09:48
Для этого живут. :)
Гость
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