Каждое шестое ДТП в Карелии уносит по две жизни

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что в дорожных происшествиях последних пяти лет погибли более 500 человек.

По статистике ГИБДД за последние пять лет на дорогах республики в результате ДТП погибли более 500 человек, в том числе 16 детей.

С начала 2020 года в дорожных происшествиях погибли 60 человек и 670 получили различные травмы. В этом году на дорогах погибли четыре ребенка - три пассажира и один пешеход. Еще 70 детей были травмированы.

Каждое шестое ДТП происходит с двумя и более погибшими людьми.

Каждое десятое ДТП случается по вине нетрезвых водителей. Так, с начала года, управляя автотранспортом в нетрезвом состоянии, водители совершили 75 происшествий, в которых погибли 5 человек и почти 100 человек получили травмы различной степени тяжести.

В результате выполнения водителем опасного маневра обгона и выезда на полосу встречного движения произошло 21 ДТП, в которых были травмированы более 30 человек, для 6 участников движения травмы оказались смертельными.

Ранее сообщалось, что молодой водитель в Петрозаводске сбил женщину, которая перебегала дорогу в темноте