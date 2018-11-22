Известный российский политолог, глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев заступился за Артура Парфенчикова.

"Каждый чиновник, да и обычный человек тоже, иногда может сорваться, но нынешний тренд – вырывание фраз из контекста и подача их публике в формате "подробностей не надо, распространяйте и не рефлексируйте", лично меня удивляет, - написал Константин Калачев. - Такая презумпция виновности обличенного властью человека. Сам был в таких ситуациях, когда работал вице-мэром. Сделай чудо, вынь да положь, у нас пять домов, но детсад быть должен и т.д. и т.п. Ответишь, что думаешь, заклюют.

Но у истории Парфенчикова есть продолжение. В селе Суоёки создадут семейный детский сад. Глава Карелии приехал в этот населенный пункт, встретился с обидевшейся на него жительницей, предложил ей работу помощника воспитателя. Местные власти должны выкупить в поселке дом, где откроют группу на несколько детей. По заверением селян они обеспечат в группу не менее пяти детей.

Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет. Но молчать уже не могу. Ибо все побежали обличать бездушных чиновников, дай и я за компанию, не разбираясь, присоединюсь, для меня выглядит странно. Особенно, если ты, мысленно поставив себя на место обличаемого, понимаешь, что написал или сказал бы гражданке или гражданину тоже самое, а может еще резче".

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