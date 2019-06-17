Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать, заявляет Минтруд

Работать после достижения пенсионного возраста продолжает каждый пятый россиянин.

Об этом сообщается в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, передает РИА Новости.

Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают – 9 669 711 человек.

"После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер. В целом по РФ доля пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости, от общей численности обратившихся граждан, по данным Роструда, составляет 4,2%", - говорится в докладе.

Уточняется, что этот показатель наиболее высок в Петербурге, Сахалинской, Московской, Мурманской и Владимирской областях. Удельный вес пенсионеров, нашедших работу после обращения в службы занятости, составил 52,2% по России, что на 3,8% меньше, чем в 2017 году.