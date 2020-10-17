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"Каждый раз, проезжая по мосту, как в рулетку играем"

Новости. Общество
14:21, 18 Октября 2020
фото: ©Евгения Карманова
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Сельский мост, который должны были отремонтировать в Карелии к концу сентября, превратился для местных жителей в опасный "аттракцион".

Вы помните, с какой помпой открывали 30 сентября в Беломорске Музей Карельского фронта, здание которого, кстати, до сих пор официально не сдано в эксплуатацию? Но, вероятно, никто из высокопоставленных гостей, приехавших на торжества в райцентр на берегу Белого моря, не знал, что в этот день в Беломорском районе должны были сдать еще один объект – деревянно-металлический мост в старинном поморском селе Нюхча, знаменитом ничуть не меньше, чем "фронтовая столица Карелии".

Ремонт 124-метрового моста, по которому жители села ежедневно ездят на железнодорожную станцию и водят детей в школу и детский сад, стоил для республиканской казны в семь раз меньше, чем реконструкция бывшего здания Штаба Карельского фронта для федерального бюджета. Иными словами, за те средства, которые были потрачены на строительство Музея Карельского фронта, в Беломорском районе можно было бы отремонтировать, как минимум, семь сельских мостов. А в итоге ни музейное здание не было вовремя сдано в эксплуатацию, ни мост в Нюхче не восстановлен.

Я понимаю, что в отличие от Музея Карельского фронта, который попал в Федеральную целевую программу развития Карелии, ремонт нюхотского моста не относится к числу "юбилейных" объектов, находящихся под контролем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики. Но жителям старинного поморского села юбилей Карелии запомнится теперь не торжествами в Беломорске, а позорным провалом ремонтных работ. Позорным – потому что даже в годы Великой Отечественной войны деревянные мосты в Нюхче не находились под угрозой обрушения. Им угрожали только налеты вражеской авиации.

Сегодня же, по образному выражению жительницы Нюхчи Евгении Кармановой, сельский мост превратился в опасный "аттракцион".

"Беда в том, что дети ходят в школу и детский сад, могут ступить в дыру и получить травму, – написала Евгения. – Там пролет почти рухнул, может провалится под любой машиной. Каждый раз, проезжая по нему, как в рулетку играем".

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

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