Каждый третий житель Петрозаводска поддерживает идею отменить новогодние каникулы

Опрос жителей столицы Карелии показал, как они относятся к идее Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние каникулы и присоединить эти выходные дни к отпускам.
Результаты исследования опубликовало рекрутинговое агентство SuperJob.
Инициативу поддержали 35% жителей Петрозаводска, половина горожан (52%) оказались против такого нововведения, еще 13% затруднились с ответом.
Среди мужчин сторонники и противники этой идеи разделились почти поровну, а женщины чаще всех выступали против (59%).
Петрозаводчане старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан (54%).
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