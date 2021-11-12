Каждый третий житель Петрозаводска поддерживает идею отменить новогодние каникулы

Опрос жителей столицы Карелии показал, как они относятся к идее Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние каникулы и присоединить эти выходные дни к отпускам.

Результаты исследования опубликовало рекрутинговое агентство SuperJob.

Инициативу поддержали 35% жителей Петрозаводска, половина горожан (52%) оказались против такого нововведения, еще 13% затруднились с ответом.



Среди мужчин сторонники и противники этой идеи разделились почти поровну, а женщины чаще всех выступали против (59%).



Петрозаводчане старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан (54%).