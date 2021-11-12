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Каждый третий житель Петрозаводска поддерживает идею отменить новогодние каникулы

Новости. Общество
09:45, 30 Декабря 2021
фото: © freepik

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Опрос жителей столицы Карелии показал, как они относятся к идее Владимира Жириновского отменить фиксированные новогодние каникулы и присоединить эти выходные дни к отпускам.

Результаты исследования опубликовало рекрутинговое агентство SuperJob.

Инициативу поддержали 35% жителей Петрозаводска, половина горожан (52%) оказались против такого нововведения, еще 13% затруднились с ответом. 

Среди мужчин сторонники и противники этой идеи разделились почти поровну, а женщины чаще всех выступали против (59%). 

Петрозаводчане старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан (54%). 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Роман Ромааан
2021-12-30 09:59:54
А кто основные пользователи "Суперджоба"? правильно - безработные - конечно им нафиг праздники, они и так уже отдыхают))
Вася
2021-12-30 09:59:07
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!
Гость
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