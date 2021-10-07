Каждый третий житель России не догадывается о положенных ему льготах

Различными мерами социальной поддержки, предусмотренными законами, не пользуются 57% участников опроса, который провели «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Результаты исследования опубликовало РБК.



Каждый третий (33%) сообщил, что не обращается за социальной поддержкой, потому что не догадывается о существовании льгот, вычетов и других подобных мер.

Каждый пятый (24%) сообщил, что не пытается оформить выплаты, так как не считает это необходимым.



Пользуются различными мерами поддержки — льготами, выплатами и налоговыми вычетами — 43% участников опроса, причем 22% респондентов сообщили, что стараются получить поддержку каждый раз, когда узнают о такой возможности.