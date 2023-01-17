Каждый восьмой житель Петрозаводска будет продлевать 23февраля отпусками или отгулами

13% работающих планируют присоединить отпуск к праздничному и выходным дням в честь 23 февраля, чтобы продлить отдых.

Это выяснил SuperJob. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие экономически активные петрозаводчане.

В День защитника Отечества в Петрозаводске чествуют, прежде всего, чествуют военнослужащих. 23 февраля считают профессиональным праздников всех военных 50%, праздником всех мужчин — 34%.

В этом году после Дня защитника Отечества следуют 3 выходных дня подряд. Каждый восьмой петрозаводчанин не преминул воспользоваться этим и будет продлевать 23 февраля отпусками или отгулами, чтобы получился длинный отдых. Несколько чаще других планируют брать отпуск респонденты моложе 34 лет (17%).