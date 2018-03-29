Казну Карелии теперь будут контролировать Минфин и прокуратура

Министерство финансов и Прокуратура республики подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам финансового контроля за средствами бюджета.

Прокурор Карелии Карен Габриелян и министр финансов республики Елена Антошина подписали соглашение о взаимодействии между прокуратурой и Минфином, сообщает портал органов власти.

В чем будет заключаться сотрудничество, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".