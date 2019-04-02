Кейтеринг, как инструмент организации мероприятий на природе

С приближением теплых деньков многие мероприятия семейного, дружеского и даже делового формата переносятся на природу.

Под открытым небом появляется возможность погрузиться в более непринужденную, располагающую к активному общению атмосферу, максимально эффективно достигается уход от повседневности, трудовых будней. При этом в большинстве случаев хочется полностью сбросить с себя груз хлопот и не думать об организации встречи, особенно в той ее части, что касается приготовления угощений, обслуживания гостей. И здесь имеется прекрасный выход из ситуации, представленный использованием кейтеринговых услуг. Выездной сервис позволяет устроить праздник, торжество, деловые переговоры или что-либо другое на высоком современном уровне. В том числе это возможно и при сборе всех участников на лоне природы.

Ознакомиться с предложениями в этой сфере и сделать заказ интересующей услуги можно даже дистанционно посредством сайтов кейтеринговых компаний. Здесь обычно представлен широкий выбор форматов встреч под открытым небом. Так, непременно стоит обратить внимание на пикник, предполагающий большую свободу действий относительно формирования меню. Такое мероприятие приходится по душе представителям всех возрастных категорий, но имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Так, по ссылке https://www.jackscatering.ru/piknik/ организация пикника включает в себя не только приготовление богатого ассортимента блюд под запросы заказчика. Специалисты берут на себя закупку качественных продуктов, доставку всего необходимого на место встречи, сервировку столов, полное обслуживание присутствующих, уборку территории после мероприятия. Обычно в таком случае в меню включаются мясные, рыбные или овощные шашлыки, холодные или горячие закуски, сладости и многое другое.

Немного другой формат предлагает на странице https://www.jackscatering.ru/barbekju/ барбекю кейтеринг. Здесь предусматривается более узкий подход к формированию меню. Конечно, могут присутствовать и холодные закуски, фрукты, сладости, но основной акцент идет на блюда, приготовленные на открытом огне. Это могут быть не только разнообразные мясные яства, но и морепродукты, рыба, овощи, грибы и даже фрукты. В данном случае сотрудники кейтеринговой компании доставляют на открытую площадку все необходимое для готовки оборудование.

При организации как пикника, так и барбекю непременно учитывается количество гостей, концепция встречи, предпочтения клиента относительно эстетики оформления площадки.

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