Кэти Топурия взобралась на пальму

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Певица после расставания с рэпером Гуф решила делиться сексуальными фото и демонстрировать фигуру поклонникам.
Сейчас исполнительница отдыхает на Бали и публикует откровенные снимки в купальнике, пишет Cosmopolitan.
Певица взобралась на пальму в белом бикини. Публикацию она подписала Savage ("дикарка"). На фото видно, как Топурия добралась до середины пальмы и крепко обняла её руками и ногами. В такой позе стали сильно заметны выпирающие ребра певицы, что обеспокоило подписчиков. Они решили, что Кети близка к анорексии.
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