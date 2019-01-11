Кэти Топурия взобралась на пальму

Певица после расставания с рэпером Гуф решила делиться сексуальными фото и демонстрировать фигуру поклонникам.

Сейчас исполнительница отдыхает на Бали и публикует откровенные снимки в купальнике, пишет Cosmopolitan.

Певица взобралась на пальму в белом бикини. Публикацию она подписала Savage ("дикарка"). На фото видно, как Топурия добралась до середины пальмы и крепко обняла её руками и ногами. В такой позе стали сильно заметны выпирающие ребра певицы, что обеспокоило подписчиков. Они решили, что Кети близка к анорексии.



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