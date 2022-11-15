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Киберэксперт предупредили о возможности передачи вирусов со смартфона на компьютер

Новости. Общество
21:56, 18 Декабря 2022
фото: Pixabay

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При скачивании фильмов, музыки и других файлов из интернета на смартфон могут попасть вирусы, которые перебираются на ПК при синхронизации устройств.

Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» киберэксперт Павел Коростелев. По словам эксперта, такие ситуации маловероятны, но все же возможны.

«Подобные атаки очень хитрые и специфичные, потому что хакерам нужно знать, что жертва точно подключит смартфон к компьютеру и скоординировать атаку так, чтобы суметь проэксплуатировать этот вектор. Злоумышленники такой сложный способ могут выбрать только в том случае, если другие, более простые вещи, как фишинг или социальная инженерия, не сработали», – объяснил Коростелев.

Эксперт уточнил, что передача вируса со смартфона на ПК вовсе не обязательно должна сопровождаться обменом файлов между устройствами. Существуют вредоносные программы, которые в принципе активируются, когда происходит соединение между смартфоном и ПК.

«Такой вариант, напомню, бывает очень редко, потому что злоумышленник должен знать, как сначала проэксплуатировать «дыры» в смартфоне, а потом еще и в компьютере», – добавил специалист «Кода Безопасности».

Для предотвращения подобных ситуаций эксперт рекомендовал сканировать файлы смартфона мобильным антивирусом перед его подключением к ПК. В противном случае, по словам Коростелева, компьютерный антивирус может не успеть среагировать корректно.

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