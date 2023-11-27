Килограмм вещества темного цвета нашли в Петрозаводске у члена банды

Молодой мужчина, действовавший в интересах ОПГ, хранил в своей машине почти килограмм гашиша.

В МВД Карелии сообщили о задержании молодого жителя Петрозаводска, у которого был изъят почти килограмм наркотиков. Оперативники остановили 26-летнего горожанина, а в его автомобиле обнаружились 7 пакетов с веществом темного цвета. Исследование позже показало, что это был растительный наркотик «гашиш».

Правоохранители установили, что задержанный действовал в интересах организованной преступной группировки. Злоумышленники продавали наркотики через интернет, пряча зелье в «закладках».

В результате сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность интернет-магазина, распространявшего запрещенные вещества в Петрозаводске. Против молодого человека было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.