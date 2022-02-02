Кинематографисты Карелии отправятся в экспедиции на поиски мест для съемок фильмов

В Карелии стартовал проект по киноэкспедициям для поиска удачных мест для проведения съемок.
Союз кинематографистов Республики Карелия заявил о запуске проекта киноэкспедиций. Об этом информирует паблик Союза.
Сообщается, что целью экспедиций является поиск мест, где было бы возможно снимать кино.
«Киноэкспедиция — это процесс поиска локаций для съемок художественных и документальных фильмов и сериалов. В их реализации нас продержало правительство Карелии и выделило грант главы», — говорится в заявлении.
Карельские кинематографисты планируют запустить мобильное приложение, а также комплекс услуг, чтобы представители съемочных команд могли находить нужные локации для съемок.
Летом участники проекта поедут в экспедиции в Сортавальский, Прионежский, Медвежьегорский и Кондопожский районы.
В частности, во время экспедиций будут формироваться паспорта местности, будет вестись фото и видеосъемка, записываться звук.
Кинематографисты планируют организовать обучение тех, кто хочет работать с киногруппами. Оно будет бесплатным и состоится онлайн, преподавателем выступит продюсер из Москвы.
Ранее сообщалось, что режиссер из Карелии снял фильм про честный развод со звездами.
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