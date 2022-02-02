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Кинематографисты Карелии отправятся в экспедиции на поиски мест для съемок фильмов

Новости. Культура
07:15, 03 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСC

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В Карелии стартовал проект по киноэкспедициям для поиска удачных мест для проведения съемок.

Союз кинематографистов Республики Карелия заявил о запуске проекта киноэкспедиций. Об этом информирует паблик Союза. 

Сообщается, что целью экспедиций является поиск мест, где было бы возможно снимать кино.

«Киноэкспедиция — это процесс поиска локаций для съемок художественных и документальных фильмов и сериалов. В их реализации нас продержало правительство Карелии и выделило грант главы», — говорится в заявлении.

Карельские кинематографисты планируют запустить мобильное приложение, а также комплекс услуг, чтобы представители съемочных команд могли находить нужные локации для съемок.

Летом участники проекта поедут в экспедиции в Сортавальский, Прионежский, Медвежьегорский и Кондопожский районы.

В частности, во время экспедиций будут формироваться паспорта местности, будет вестись фото и видеосъемка, записываться звук.

Кинематографисты планируют организовать обучение тех, кто хочет работать с киногруппами. Оно будет бесплатным и состоится онлайн, преподавателем выступит продюсер из Москвы. 

Ранее сообщалось, что режиссер из Карелии снял фильм про честный развод со звездами.

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