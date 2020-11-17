Кино о войне покажут петрозаводчанам бесплатно

Жителей Петрозаводска приглашают на субботний показ военных фильмов в кинотеатр "Премьер".

В кинотеатре "Премьер" продолжается бесплатный тематический показ фильмов из коллекции Госфильмофонда России "Они сражались за Родину".

Так, в субботу, 21 ноября, в 14.00 будет показана лента 1959 года режиссёра Анатолия Слесаренко "Любой ценой" (12+). В главных ролях: Ада Войцик, Григорий Плужник, Виктор Павловский, Дмитрий Капка, Владимир Силуянов, Вадим Лобанов, Сергей Шварцзойд, Павел Усовниченко, Ольга Жизнева, Владимир Кенигсон.

"Подпольщики города Николаева захватили в плен немецкого офицера Швальдера. Он сообщил очень важные секретные сведения, которые нужно срочно передать на Большую землю. Но как это сделать? По радио - невозможно: текст шифрованной телеграммы может попасть в руки врагов. Ответственное задание перебраться через линию фронта и доставить пакет главнокомандующему поручают двум юным разведчикам Вите Остапенко и Шуре Гончару", - говорится к аннотации к фильму.

Вход на киносеанс свободный. Заказ брони по телефону кассы: 59-90-30 доб. 115.