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Кино о войне покажут петрозаводчанам бесплатно

Новости. Культура
18:00, 18 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Жителей Петрозаводска приглашают на субботний показ военных фильмов в кинотеатр "Премьер".

В кинотеатре "Премьер" продолжается бесплатный тематический показ фильмов из коллекции Госфильмофонда России "Они сражались за Родину".

Так, в субботу, 21 ноября, в 14.00 будет показана лента 1959 года режиссёра Анатолия Слесаренко "Любой ценой" (12+). В главных ролях: Ада Войцик, Григорий Плужник, Виктор Павловский, Дмитрий Капка, Владимир Силуянов, Вадим Лобанов, Сергей Шварцзойд, Павел Усовниченко, Ольга Жизнева, Владимир Кенигсон.

"Подпольщики города Николаева захватили в плен немецкого офицера Швальдера. Он сообщил очень важные секретные сведения, которые нужно срочно передать на Большую землю. Но как это сделать? По радио - невозможно: текст шифрованной телеграммы может попасть в руки врагов. Ответственное задание перебраться через линию фронта и доставить пакет главнокомандующему поручают двум юным разведчикам Вите Остапенко и Шуре Гончару", - говорится к аннотации к фильму.

Вход на киносеанс свободный. Заказ брони по телефону кассы: 59-90-30 доб. 115.

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