Кинолог Анастасия с собакой Витой обнаружили под деревом потерявшегося на севере Карелии мужчину

В Костомукше обеспокоенная женщина вызвала полицейских искать не возвращавшегося с рыбалки мужа.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Костомукши поступило сообщение о пропавшем без вести мужчине, который отправился в лес, на рыбалку. Вторые сутки он не возвращался домой, и жена переживала.

В дом к женщине выехала следственно-оперативная группа. Пока полицейские выясняли обстоятельства произошедшего, инспектор-кинолог Анастасия Щукина дала служебной собаке Вите ботинок пропавшего для взятия запахового следа.

Вскоре Вита взяла след, ведущий к реке. Через некоторое время Анастасия обнаружила под деревом спящего мужчину — он и был разыскиваемым. Костомукшанин объяснил, что у него все хорошо, и он слишком крепко уснул под деревом, не заметив, как прошло время.