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Кинотеатры ждут от властей прямого указания прекратить работу

Новости. Общество
16:24, 23 Марта 2020
фото: pixabay
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Кинотеатры Объединенной сети считают рекомендации Минкультуры недостаточным законным основанием для приостановки деятельности и ждут прямого решения с запретом на федеральном уровне.

Об этом сообщили RNS в пресс-службе сети.

"Рекомендация министерства культуры от 22 марта формально не является достаточным законным основанием, чтобы приостановить функционирование для посетителей с 23 марта, но при этом является важным сигналом для органов власти, чтобы повлиять на скорость принятия ими приказов и распоряжений. В сложившейся ситуации кинотеатры Объединенной сети ждут прямого решения с запретом на федеральном уровне, а не рекомендаций, так как в таком случае это будет ситуация форс-мажора, что поможет при урегулировании вопросов, связанных, как с арендодателями, так и с выплатами персоналу", — сообщили в пресс-службе киносети.

Что министерство культуры рекомендовало кинотеатрам из-за конронавируса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сигизмунд Сигизмундович
2020-03-23 16:45:38
Первые адекватные ответы! Есть надежда, что разум победит истерию...
zanoza
2020-03-23 16:30:49
И это правильно! Пусть в унитаз свои рекомендации спустят!
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