Реклама
Прислать новость
В России хотят легализовать уничтожение краснокнижных растений 2
Сегодня 12:59
На набережной в Петрозаводске мужчина на электросамокате сбил 6-летнего ребенка – работают следователи 3
Сегодня 12:43
Группа Little Big рассталась с Пухляшом 1
04.07.2021 21:40
Молодой человек, пропавший месяц назад в Карелии, найден мертвым 1
Сегодня 09:50

Российские вакцины от коронавируса признали на Кипре

Новости. Общество
16:13, 05 Июля 2021
фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров.

Об этом сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости.

«Чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в „красной“ категории стран. Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, а второй тест — когда путешественник прибывает в нашу страну», — сказал министр.

Тест на Кипре платный, стоит около 30 евро.

Министр отметил, что Кипр признает российские вакцины.

«Если кто-то вакцинирован, тест не нужен», — сказал Пердиос.

По его словам, если в будущем улучшится эпидемиологическая ситуация в России, она будет переведена в «оранжевую» категорию стран, и тогда можно будет приезжать только с одним тестом.

Насколько безопасно отдыхать на Кипре, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»