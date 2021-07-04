Российские вакцины от коронавируса признали на Кипре

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров.

Об этом сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости.

«Чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в „красной“ категории стран. Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, а второй тест — когда путешественник прибывает в нашу страну», — сказал министр.

Тест на Кипре платный, стоит около 30 евро.

Министр отметил, что Кипр признает российские вакцины.

«Если кто-то вакцинирован, тест не нужен», — сказал Пердиос.

По его словам, если в будущем улучшится эпидемиологическая ситуация в России, она будет переведена в «оранжевую» категорию стран, и тогда можно будет приезжать только с одним тестом.

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