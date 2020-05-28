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Кипрухин назначен главным по туризму в Карелии

Новости. Общество
07:20, 29 Мая 2020
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Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о." и стал начальником управления по туризму Карелии.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

К исполнению обязанностей руководителя Управления по туризму Республики Карелия Иван Кирпухин приступил 16 марта. Ранее он занимал должность начальника отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.   

Ранее начальником управления по туризму была Екатерина Биктимирова. Напомним, 24 января ее освободили от должности начальника Управления по туризму. И.о. руководителя ведомства был назначен зам Биктимировой Виталий Пермяков.

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