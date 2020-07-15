Кишечная палочка на пляже в Петрозаводске в 10 раз превышает норму

Роспотребнадзор проверил почву в популярном у петрозаводчан месте отдыха на улице Московская.

По сообщению управления Роспотребнадзора по Карелии, исследования показали, что по санитарно-химическим и паразитологическим показателям проба почвы на стихийном пляже на Московской соответствует требованиям санитарного законодательства. Не прошла проверку проба по микробиологическим показателям: по индексу БГКП (бактерии группы кишечной палочки) величина допустимого уровня была превышена в 10 раз.

"Информация о несоответствии проб почвы установленным требованиям доведена до сведения администрации города", - говорится в сообщении Управления.

Ранее Роспотребнадзор проверил пляжи Приладожья в Карелии.