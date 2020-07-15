Роспотребнадзор проверил пляжи Приладожья в Карелии

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды в Питкярантском районе.

По сообщению управления Роспотребнадзора по Карелии, специалисты провели мониторинг рекреационных зон в устье реки Келиоя в Питкяранте (Питкярантский залив Ладожского озера), на побережье реки Тулиманеки в поселке Салми по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

По результатам проверки установлено, что из 4-х проб воды и почвы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям 1 проба воды и 1 проба почвы в устье реки Келиоя.

Ранее Роспотребнадзор признал безопасными пляжи на севере Карелии.