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Кишечную палочку и листерии нашли в семге пяти торговых марок

Новости. Общество
20:40, 14 Ноября 2020
фото: pixabay
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Роскачество проверило слабосоленое филе семги в ломтиках и обнаружило в образцах пяти торговых марок листерии и кишечную палочку.

В 2020 году исследована семга семи торговых марок: "ВкусВилл", "Каждый день", "Меридиан Эко", "О'Кей", "Просто Азбука", "Русское море" и "Северная компания".

"Листерии и кишечная палочка обнаружены у 5 торговых марок: "ВкусВилл", "Каждый день", "Меридиан Эко", "О'Кей" и "Просто Азбука", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в семге "ВкусВилл" и "О'Кей" экспертами было выявлено превышение по общему количеству микроорганизмов. У этих же марок выявлен кислый запах. У торговой марки "Северная компания" обнаружена бензойная кислота в количестве больше допустимого законодательством.

"Высокая микробная обсемененность, наличие листерий и кишечной палочки свидетельствуют о нарушении культуры производства. Причинами могут являться: несоблюдение требований правил личной гигиены и санитарии персоналом и работниками производства, неправильная организация мойки оборудования, нарушение поточности производственного процесса", - отмечают эксперты.

Как пояснили в Роскачестве, наличие неблагоприятной патогенной микрофлоры в пищевой продукции может приводить к кишечным расстройствам, а также различным заболеваниям при употреблении такой продукции. Эксперты советуют при выборе слабосоленой рыбы в магазине учитывать, что филе-ломтики должны быть без разрывов мышечной ткани, однородного цвета, не иметь цветовых разводов, желтых пятен и признаков поверхностного окисления. Кроме того, обязательно наличие вакуума в упаковке, добавили в Роскачестве.

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Комментарии

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театральный критик
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Пофиг. В театральном буфете всегда беру бутерброды с вкуснейшей качественной форелью от карельского производителя. Либерашкам напомню, что вы предсказуемы :)
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