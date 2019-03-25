В Карелии пройдет чайный фестиваль

В республике будет организован пресс-тур для ведущих туроператоров и средств массовой информации провинции Фуцзянь, сообщили в правительстве Карелии.

Делегация Карелии с официальным визитом находится в Китайской Народной Республике. Достигнута договоренность о проведении в Карелии в июне чайного фестиваля, организации в республике пресс-тура, планируются гастроли творческих коллективов.

В пятницу, 22 марта, состоялась встреча членов карельской делегации с руководством Управления культуры и туризма провинции Фуцзянь. С карельской стороны во встрече приняли участие заместитель премьер-министра правительства по социальным вопросам Лариса Подсадник, заместитель постоянного представителя Карелии при президенте РФ Марина Кузьмина и директор Карельской государственной филармонии Ирина Устинова.

По итогам встречи стороны договорились об организации в республике пресс-тура для ведущих туроператоров и средств массовой информации провинции Фуцзянь с посещением знаковых достопримечательных мест Карелии, подготовке в сентябре этого года гастролей творческих коллективов Карельской государственной филармонии и выставки работ художника Кронида Гоголева.