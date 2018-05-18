Кижи из-за отсутствия дороги недоступны для туристов большую часть года, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что необходимо развивать инфраструктуру для туристов в Заонежье.

"Фактически только три месяца в году есть - и то не идеальная - доступность к этому месту. Надо нам вместе найти конструкцию, которая бы позволила в короткие сроки подвести хорошую дорогу к месту, примыкающему к охранной зоне ЮНЕСКО. И развивать вместе с музеем "Кижи" весь Заонежский кластер", - сказал Артур Парфенчиков на совещании в правительстве.

По его словам, в будущую федеральную целевую программу развития туризма необходимо внести создание необходимой инфраструктуры на пути к острову.

"Объект раскручен, но он не дает того экономического эффекта, (который может быть). Люди прибывают на остров на несколько часов - и все", - сказал Артур Парфенчиков.