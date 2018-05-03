"Кижи" предлагает получить счастливый билет на ночь музеев на острове

С 1 по 19 мая музей "Кижи" приглашает всех желающих принять участие в акции "Счастливый билет в музей".

У каждого участника акции есть шанс выиграть главный приз — поездку на остров Кижи в день проведения главного храмового праздника Преображения Господня. Счастливчик определится 19 мая, во время проведения праздника "Ночь в музее".

Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в акции?

С 1 по 19 мая посетить один из выставочных залов музея "Кижи" в Петрозаводске: на пл. Кирова, 10А, ул. Федосовой, 19 или фондохранилище музея на пл. Кирова, 10. Это может быть выставка, интерактивная программа, лекция или мастер-класс.

Сохранить входной билет и указать на его обратной стороне разборчивым почерком свою фамилию, имя, отчество и контактный телефон.

Принести подписанный билет 19 мая года по адресу ул. Федосовой, 19 и с 18.00 до 21.00 опустить билет в барабан.

Присутствовать лично на розыгрыше поездки, который состоится в 21.30 по адресу ул. Федосовой, 19.

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