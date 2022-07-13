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Кладбища в районах Карелии очистили от мусора

Новости. Общество
11:20, 15 Июля 2022
фото: © Районная администрация Лоухского района (стало) / пользователи VK Лоухского района (было)

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Жители республики жалуются на скопление мусора в общественных местах

Центр управления регионом республики Карелия продолжает работать с обращениями жителей региона в соцсетях. Работу попадают все вопросы или сообщения о проблемах, оставленные на открытых площадках — в пабликах и на личных страницах. Такие вопросы направляются в ответственные организации — местные администрации.

Так жители поселка Лоухи пожаловались на состояние местного кладбища. Автора обращения возмутило количество мусора, который, по ее словам, лежал «даже на могилах».
«Когда это уже уберут? Не говоря уже о том, что из мусорных баков на кладбище мусор не вывозят», — спрашивала девушка в местном паблике.

ЦУР сделал запрос в районную администрацию, власти обещали завершить уборку мусора в течение нескольких дней. Окончание работы подтвердили фотоотчетом.

Похожее обращение поступило из Медвежьегорского района. Многочисленные нарекания вызвало состояние кладбищ в поселке Лумбуши.

Спустя несколько дней районная администрация сообщила о решении проблемы:

«Работы по уборке мусора на Лумбушском кладбище были проведены».

Ранее — в июне 2022 года — по обращениям граждан порядок наведен на кладбищах в Сегеже, в Беломорске, а также в Сосновецком сельском поселении и селе Сухое Беломорского района.

Напоминаем, что обратиться в ЦУР можно несколькими способами:

— Написать пост или комментарий о проблеме в открытом аккаунте или в сообществе в соцсетях. Необходимо назвать точный адрес, желательно прикрепить фотографию.

— Подать жалобу через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Для этого необходима регистрация на портале «Госуслуг».

— Отправить обращение в ЦУР через портал «Народный контроль. Карелия». Для работы на этом портале также понадобится регистрация на Госуслугах.

В любом случае проблема попадет на тепловую карту ЦУР, и вы получите ответ на жалобу на той же площадке, где задан вопрос.

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