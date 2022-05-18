Кладбище стиральных машин обнаружили в райцентре Карелии (ФОТОФАКТ)

В одном из дворов в Лахденпохье образовалась свалка из старых стиральных машин.

В паблике «ЛахденпохьЯ — навсегда!» опубликовали фото свалки из отслужившей свой век бытовой техники. Она образовалась на улице Трубачева, 2.

«Кладбище стиральных машин», — комментируют фото в паблике.

Ранее сообщалось, в Кеми вместо поликлиники возникла стихийная свалка.