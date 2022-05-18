Кладбище стиральных машин обнаружили в райцентре Карелии (ФОТОФАКТ)

В одном из дворов в Лахденпохье образовалась свалка из старых стиральных машин.
В паблике «ЛахденпохьЯ — навсегда!» опубликовали фото свалки из отслужившей свой век бытовой техники. Она образовалась на улице Трубачева, 2.
«Кладбище стиральных машин», — комментируют фото в паблике.
Ранее сообщалось, в Кеми вместо поликлиники возникла стихийная свалка.
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