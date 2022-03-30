Кладбище в Петрозаводске завалено мусором (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска жалуются на бардак на кладбище в Сулажгоре.
В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото сулажгорского кладбища, где перед Радоницей не вывезли мусор.
«Впереди праздник Радоницы, а на кладбище в Сулажгоре такой бардак, неужели нельзя вывезти мусор? Похоронный бизнес самый прибыльный, а где порядок? Куда смотрит администрация города? Или просто закрывает глаза?» - пишут горожане паблике.
Ранее сообщалось, мэр Петрозаводска договорился с главой Прионежского района о расширении кладбища в районе поселка Вилга.
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