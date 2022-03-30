Кладбище в Петрозаводске завалено мусором (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска жалуются на бардак на кладбище в Сулажгоре.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото сулажгорского кладбища, где перед Радоницей не вывезли мусор.

«Впереди праздник Радоницы, а на кладбище в Сулажгоре такой бардак, неужели нельзя вывезти мусор? Похоронный бизнес самый прибыльный, а где порядок? Куда смотрит администрация города? Или просто закрывает глаза?» - пишут горожане паблике.

Ранее сообщалось, мэр Петрозаводска договорился с главой Прионежского района о расширении кладбища в районе поселка Вилга.