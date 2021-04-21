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Клещи атакуют: срочно на прививку!

Новости. Экономика
09:12, 22 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Каждый год в России клещевым энцефалитом заболевают около 2000 человек.

И в каждом случае невозможно предсказать, к каким последствиям приведет болезнь — к восстановлению или инвалидности, параличу, летальному исходу.

По оценке Роспотребнадзора, Карелия традиционно считается одной из самых опасных территорий по заболеваемости энцефалитом. 

Этой весной клещи проснулись раньше, и в сводках новостей уже появились данные о жертвах. Эксперты призывают срочно вакцинироваться от смертельного вируса, чтобы к активному дачному сезону, поездкам на природу, успел сформироваться иммунитет.

В «Центре медицинской профилактики» вакцинация от клещевого энцефалита идёт полным ходом!  Ребят с родителями приглашают привиться и защитить себя от опасных последствий.

Подробнее читайте здесь.

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